Участники рынка поддерживают введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Участники рынка поддерживают предлагаемое Минсельхозом введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России. Их мнение приводит пресс-служба Минсельхоза.

"7 млн тонн - разумный уровень баланса интересов между экспортерами и переработчиками зерна. Вместе с тем, квота позволит нам сохранить лидирующие позиции на мировых рынках и позволит стабилизировать цены на зерно внутри страны", - считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является приоритетной задачей Минсельхоза. "Министерство показало системность в подготовке и принятии важных для рынка решений", - сказал Зернин. По его словам, механизм введения квоты неоднократно обсуждался с участниками Союза экспортеров зерна.

В свою очередь, президент ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская полагает, что проект постановления о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур из РФ очень своевременно призван снять панические настроения на рынке, а также нивелировать манипулирование фактами. По ее мнению, данное решение будет способствовать стабилизации цен на зерно, и, как следствие, положения дел в отрасли.

Она пояснила, что баланс зерна в стране в первую очередь покрывает необходимые потребности внутреннего рынка.

Запасы на элеваторах в Санкт-Петербурге достаточны для работы в плановом режиме на ближайшие 2-3 месяца. Доставка зерна осуществляется ритмично. Производственные мощности региона позволяют при необходимости увеличить объем выпуска муки на 20-30%, заключила Загорская.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил о предложении с 1 апреля ввести квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн тонн.