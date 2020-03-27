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Цены на бензин в России в феврале выросли на 0,2%

Дизель подорожал на 0,5%

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в феврале 2020 года в среднем выросли на 0,1% по сравнению с январем 2020 года - до 44,89 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1% - до 48,14 рубля за литр, отмечается в материалах Росстата.

В частности, бензин марки Аи-92 подорожал к январю на 0,1% - до 42,49 рубля за литр, цены Аи-95 и Аи-98 выросли также на 0,1% и составили 45,88 и 51,95 рубля за литр соответственно.

По сравнению с февралем 2019 года потребительские цены на бензин выросли на 1,6%, а на дизельное топливо - на 1,8%.

Средние цены производителей бензина в отчетном периоде возросли на 3,8%. В среднем по России потребительские цены на бензин превышали цены производителей в 2,3 раза.

Рост потребительских на бензин на 0,2% и более отмечался в 29 субъектах РФ. Наибольший рост был зафиксирован в Магаданской области - на 1,9%. Снижение цен наблюдалось в 12 субъектах РФ, а наиболее заметный в Оренбургской области, республиках Алтай и Тыва - на 0,6-0,8%.

В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.

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