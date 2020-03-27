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Распространение коронавируса нового типа

"Большая четверка" оставит открытыми салоны связи в Москве в выходную неделю

Представители компаний отметили, что в салонах предпринимают все необходимые меры профилактики

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Салоны связи "большой четверки" мобильных операторов продолжат работать в Москве в выходную неделю в обычном режиме. Об этом ТАСС в пятницу сообщили представители компаний.

В четверг вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля. Впоследствии Собянин сообщил, что салоны связи смогут продолжить работать в период нерабочей недели.

Как рассказал представитель Tele2, салоны связи оператора продолжат работать в Москве, за исключением точек в торговых центрах, закрытых с 28 марта согласно распоряжению властей. "Мы усилили меры профилактики и безопасности в точках продаж Tele2 и проинструктировали продавцов. Компания будет оперативно реагировать на любые изменения внешней обстановки для предотвращения распространения инфекции", - уточнили там.

МТС будет работать "в обычном режиме с соблюдением всех необходимых мер противодействия распространению вируса", подтвердили в пресс-службе компании. Со своей стороны генеральный директор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин отметил, что в регионах, где работа салонов связи в этот период разрешена, в том числе в Москве, магазины компании продолжат свою работу.

"Билайн" планирует организовать работу всех своих структурных подразделений в соответствии с рекомендациями органов власти. "Согласно решению властей Москвы, салоны связи в период 28 марта - 5 апреля могут работать в обычном режиме. Безусловно, мы предпринимаем все необходимые меры профилактики", - сообщили в компании.

На фоне пандемии возрастает роль оператора как канала для передачи критически важной информации, добавляют в Tele2, в связи с чем необходимо постоянно обеспечивать техническую поддержку абонентов, сохранить для них возможность подключения к сети и покупки оборудования.

"В это непростое время вопрос обеспечения непрерывной связи для всех имеет особое значение", - добавили в "Билайне".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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