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Распространение коронавируса нового типа
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Blablacar приостанавливает работу сервиса в России

По данным компании, более 25 млн россиян пользуются сервисом для междугородных поездок
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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Карпулинговый сервис Blablacar приостанавливает в ночь с 29 на 30 марта работу сервиса в России. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления", - отметили в компании.

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В компании сказали, что более 25 млн россиян пользуются сервисом Blablacar для междугородных поездок. Сервис с самого начала распространения пандемии находился на связи с государственными органами и информировал своих пользователей о необходимых мерах предосторожности.

"Сегодня не время для поездок, безопасность пользователей - наш приоритет. Поэтому мы считаем, что приостановить работу сервиса - это правильный шаг с целью сдерживания распространения COVID-19. Я верю, что совсем скоро мы вновь позовем наших пользователей возродить сообщество путешественников, мы вновь захотим быть рядом друг с другом и жить своей прежней жизнью. Останьтесь дома, сохраните вашу жизнь", - цитирует пресс-служба слова сооснователя и CEO Blablacar Николаса Брюссона.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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