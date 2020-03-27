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Титов призвал бизнес присоединиться к антикризисному менеджменту на фоне коронавируса

Бизнес-омбудсмен отметил, что ждет от предпринимателей кратких предложений о мерах поддержки, с указанием сложившейся ситуации на конкретном производстве в обозначенном регионе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Каждый российский предприниматель на фоне ситуации с коронавирусом должен включиться в процесс антикризисного менеджмента, участником которого является правительство, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Раньше мы думали о росте, теперь <...> мы включаем режим выживания. Сейчас для каждого из нас пришло время антикризисного менеджмента. Мы призывали государство услышать бизнес и помочь ему - государство услышало и помогает. Пусть, может быть, пока и не в той степени, какой многим хочется, но оно однозначно включилось в процесс этого антикризисного менеджмента, став его активным участником, в этой ситуации каждый предприниматель должен стать частью процесса - не в мыслях, не на словах, а на деле", - отметил бизнес-омбудсмен в открытом письме, с которым он обратился к представителям бизнеса.

Предпринимательское сообщество, по словам Титова, должно говорить государству, "чего еще не хватает для того, чтобы остаться в живых". "Нужно собирать и систематизировать самые актуальные данные, чтобы вести диалог с властью максимально предметно. Мы будем говорить друг другу, чего нельзя делать, когда одни оказались на краю пропасти, а другие внезапно получили неожиданные преимущества, давайте выводить на поверхность факты нечестного, неэтичного отношения к остальным участникам рынка, сегодня недопустимо долговое рейдерство", - добавил он.

Титов сообщил, что ждет кратких предложений о мерах поддержки, с указанием сложившейся ситуации на конкретном предприятии и в обозначенном регионе на электронную почту mail@ombudsmanbiz.ru. Он уверен, что российский бизнес пройдет испытание, "только если будет настолько честным, открытым и сплоченным, насколько это возможно".

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