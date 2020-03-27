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Распространение коронавируса нового типа

AliExpress обещает бесперебойную доставку товаров российским покупателям

С начала марта в Россию было доставлено уже более 11 млн посылок

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Выходные в России и другие введенные из-за коронавируса меры, такие как закрытие международного авиасообщения РФ, не приведут к перебоям доставки товаров российским покупателям с маркетплейса AliExpress, говорится в сообщении компании.

"С 17 марта, когда мы объявили о возобновлении отправлений. С начала марта в Россию было доставлено уже более 11 млн посылок. Доставка товаров будет бесперебойной", - сообщили в компании.

"Несмотря на карантин, наш крупнейший логистический партнер "Почта России" также продолжает работу", - сообщили в компании. Около 80% посылок доставляет российский почтовый оператор.

Порядка 95% производителей в Китае восстановили свою работу и уже доставляют товары. Часть товаров, которая была задержана во время карантина в Китае, будет доставлена в ближайшее время, сообщили в компании.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля планируется временно закрыть рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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