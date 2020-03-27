Российский рынок акций закрылся падением индекса Мосбиржи на 3,57%

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили падением торги на Московской бирже. Так, индекс Мосбиржи снизился на 3,57%, до 2401,11 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс РТС упал на 6,07%, до отметки в 955,34 пункта.

Лидерами падения к закрытию торгов стали акции "Мечела" (-7,46%), "Алросы" (-5,89%), "Лукойла" (-5,75%), "М.Видео" (-5,51%), "Аэрофлота" (-5,41%), "Татнефти" (-5,36%), "Новатэка" (-5,29%), "Интер РАО" (-5,11%), а также префы "Мечела" (-5,08%) и "Башнефти" (-4,97%).

Курс доллара, по данным на 19:05 мск, растет на 2,24% - до 79,21 рубля, евро - на 2,74%, до 87,75 рубля.