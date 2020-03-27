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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Волатильность цен на нефть достигла максимального значения за всю историю измерений

Индекс волатильности OVX, который рассчитывается на основе изменения цен на нефть марки WTI, достиг значения 190

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Волатильность нефтяных цен в марте 2020 года достигла своего максимального значения за всю историю измерений, говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Индекс волатильности OVX, который рассчитывается на основе изменения цен на нефть марки WTI, достиг значения 190. Это самый высокий показатель с момента его создания в мае 2007 года, отмечают в EIA.

С 1999 года ежедневные изменения стоимости фьючерсов на WTI не превышали 2% по сравнению с предыдущим торговым днем в 70% случаев. В 99,5% случаев такие изменения не превышали 10%. В марте 2020 года были зафиксированы уже четыре дня, когда цена WTI снижалась более чем на 10% (6,9,18 и 20 марта), и два дня, когда стоимость нефти выросла более чем на 10% (10 и 19 марта).

Падение цен 9 и 18 марта на 25% и 24% соответственно стало наиболее масштабным с 1999 года. Даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов максимальный однодневный рост нефтяных котировок составил лишь 18% (рост 19 марта 2020 года составил 24%), а наибольшее снижение - 12%.

Как указывают в EIA, рынки ожидают продолжения роста волатильности, и, как следствие, усиления неопределенности в ценообразовании нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE сейчас находится на уровне $24,52 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $21,3 за баррель.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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