Волатильность цен на нефть достигла максимального значения за всю историю измерений

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Волатильность нефтяных цен в марте 2020 года достигла своего максимального значения за всю историю измерений, говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Индекс волатильности OVX, который рассчитывается на основе изменения цен на нефть марки WTI, достиг значения 190. Это самый высокий показатель с момента его создания в мае 2007 года, отмечают в EIA.

С 1999 года ежедневные изменения стоимости фьючерсов на WTI не превышали 2% по сравнению с предыдущим торговым днем в 70% случаев. В 99,5% случаев такие изменения не превышали 10%. В марте 2020 года были зафиксированы уже четыре дня, когда цена WTI снижалась более чем на 10% (6,9,18 и 20 марта), и два дня, когда стоимость нефти выросла более чем на 10% (10 и 19 марта).

Падение цен 9 и 18 марта на 25% и 24% соответственно стало наиболее масштабным с 1999 года. Даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов максимальный однодневный рост нефтяных котировок составил лишь 18% (рост 19 марта 2020 года составил 24%), а наибольшее снижение - 12%.

Как указывают в EIA, рынки ожидают продолжения роста волатильности, и, как следствие, усиления неопределенности в ценообразовании нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE сейчас находится на уровне $24,52 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $21,3 за баррель.