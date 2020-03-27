{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Любимова поручила разработать электронный стандарт подачи заявок на господдержку

Министр культуры также отметила, что кинокомпаниям следует дать возможность перенести плановые сроки производства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова дала поручение департаменту кинематографии ведомства в течение 10 дней проработать возможность перевода приема заявок на получение государственной поддержки в электронный формат. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минкультуры по итогам встречи министра с представителями киноотрасли.

"На встрече шла речь о проблемах, с которыми столкнулась российская киноотрасль из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, - отметили в Минкультуры. - Ольга Любимова дала поручение департаменту кинематографии в течение 10 дней проработать возможность перевода приема заявок на получение государственной поддержки в электронный формат". В аналогичном режиме электронного документооборота будет работать и Фонд кино.

"Мы понимаем, что даже в сложившейся ситуации необходимо утверждать сценарии и создавать команды, без этого невозможно, - привели в пресс-службе слова министра культуры. - Поэтому мы в кратчайшие сроки должны предоставить нашим кинематографистам возможность сдавать весь пакет документов в электронном виде". Любимова также добавила, что "в этом году и в Министерстве культуры, и в Фонде кино питчинги будут проходить именно в удалённом режиме", они к этому готовы.

Ольга Любимова обратила внимание участников совещания на то, что кинокомпаниям следует дать возможность перенести плановые сроки производства, но с особым условием. "Нужно, чтобы каждая кинокомпания, которая сейчас вынуждена будет изменить свой календарно-постановочный план, обратилась с заявлением в Фонд кино или в департамент кинематографии, - пояснила министр. - Мы должны сделать все, чтобы продюсеры, потерявшие время, не были оштрафованы. С другой стороны, обращаю ваше внимание на то, что внести изменения в КПП можно будет только один раз. В 2020 году".

Фильмы в режиме онлайн

Министр отметила важность активного запуска и продвижения фильмов на онлайн-площадках. "Продюсерам стоит продумать качественный онлайн-показ фильмов категории B. Это может быть очень востребовано в условиях карантина", - сказала она.

Во встрече также приняли участие сооснователь группы компаний Art Pictures Group Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании "Водород" Михаил Врубель, генеральный директор компании Sony Pictures Productions and Releasing в России Антон Сиренко, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Национальной Медиа Группы Алексей Янчишин.

"Дистанционный формат работы Фонда кино необходим для того, чтобы деятельность кинокомпаний не останавливалась, и к концу всей истории с карантином можно было выйти на съемки и продолжить работу", - привели в Минкультуры слова Михаила Врубеля.

На совещании также обсуждалась возможность создания онлайн-платформы для международной деятельности государственной компании Роскино, отметили в Минкультуры.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Во Франции требуют ограничить работу коммерции после смерти работника магазина от COVID-19
Во Всеобщей конфедерации труда призывают оставить открытыми в магазинах только полки с товарами первой необходимости, сократить время работы магазинов и не разрешать торговать по воскресеньям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС