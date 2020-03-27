Любимова поручила разработать электронный стандарт подачи заявок на господдержку

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова дала поручение департаменту кинематографии ведомства в течение 10 дней проработать возможность перевода приема заявок на получение государственной поддержки в электронный формат. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минкультуры по итогам встречи министра с представителями киноотрасли.

"На встрече шла речь о проблемах, с которыми столкнулась российская киноотрасль из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, - отметили в Минкультуры. - Ольга Любимова дала поручение департаменту кинематографии в течение 10 дней проработать возможность перевода приема заявок на получение государственной поддержки в электронный формат". В аналогичном режиме электронного документооборота будет работать и Фонд кино.

"Мы понимаем, что даже в сложившейся ситуации необходимо утверждать сценарии и создавать команды, без этого невозможно, - привели в пресс-службе слова министра культуры. - Поэтому мы в кратчайшие сроки должны предоставить нашим кинематографистам возможность сдавать весь пакет документов в электронном виде". Любимова также добавила, что "в этом году и в Министерстве культуры, и в Фонде кино питчинги будут проходить именно в удалённом режиме", они к этому готовы.

Ольга Любимова обратила внимание участников совещания на то, что кинокомпаниям следует дать возможность перенести плановые сроки производства, но с особым условием. "Нужно, чтобы каждая кинокомпания, которая сейчас вынуждена будет изменить свой календарно-постановочный план, обратилась с заявлением в Фонд кино или в департамент кинематографии, - пояснила министр. - Мы должны сделать все, чтобы продюсеры, потерявшие время, не были оштрафованы. С другой стороны, обращаю ваше внимание на то, что внести изменения в КПП можно будет только один раз. В 2020 году".

Фильмы в режиме онлайн

Министр отметила важность активного запуска и продвижения фильмов на онлайн-площадках. "Продюсерам стоит продумать качественный онлайн-показ фильмов категории B. Это может быть очень востребовано в условиях карантина", - сказала она.

Во встрече также приняли участие сооснователь группы компаний Art Pictures Group Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании "Водород" Михаил Врубель, генеральный директор компании Sony Pictures Productions and Releasing в России Антон Сиренко, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Национальной Медиа Группы Алексей Янчишин.

"Дистанционный формат работы Фонда кино необходим для того, чтобы деятельность кинокомпаний не останавливалась, и к концу всей истории с карантином можно было выйти на съемки и продолжить работу", - привели в Минкультуры слова Михаила Врубеля.

На совещании также обсуждалась возможность создания онлайн-платформы для международной деятельности государственной компании Роскино, отметили в Минкультуры.