{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

S&P снизило прогноз по ВВП России на 2020 год

Прогноз понижен до -0,8%

ТАСС, 27 марта. Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует вхождение России в рецессию и снижает прогноз по ВВП на 2020 год до -0,8% с 1,8%. При этом в 2021 году произойдет восстановление роста экономики до 3,8%, говорится в материале организации.

"Несмотря на то, что мы ожидаем рецессии экономики России в 2020 году в размере 0,8% под влиянием "сжатия" внешнего спроса и падения инвестиций, экономический рост, вероятнее всего, восстановится до уровня 3,8% в 2021 году, что отражает наши текущие допущения относительно значительного восстановления темпов роста мировой экономики и роста цен на нефть", - отмечается в материале.

Учитывая поддержку, которую государство окажет компаниям и финансовым институтам в текущей ситуации сверх уже предусмотренных в бюджете на эти цели средств в размере 0,3% ВВП, аналитики ожидают дефицита федерального бюджета на уровне 2,8% ВВП в 2020 году и 0,4% в 2021 году. Ранее агентство прогнозировало профицит бюджета РФ. По оценкам экспертов, бюджетная система вернется к сбалансированной позиции в 2022-2023 годах.

Также в агентстве добавляют, что ЦБ РФ имеет значительный опыт в поддержании финансовой стабильности страны в неблагоприятных условиях и регулятор располагает необходимыми средствами для снижения рисков финансовой нестабильности. Сделка по продаже Сбербанка оценивается аналитиками как нейтральный фактор для определения суверенного рейтинга страны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга оценили убытки транспортной отрасли от пандемии в 500 млн рублей
За сутки метрополитен теряет примерно 1 млн пассажиров, сообщил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС