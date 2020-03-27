S&P снизило прогноз по ВВП России на 2020 год

ТАСС, 27 марта. Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует вхождение России в рецессию и снижает прогноз по ВВП на 2020 год до -0,8% с 1,8%. При этом в 2021 году произойдет восстановление роста экономики до 3,8%, говорится в материале организации.

"Несмотря на то, что мы ожидаем рецессии экономики России в 2020 году в размере 0,8% под влиянием "сжатия" внешнего спроса и падения инвестиций, экономический рост, вероятнее всего, восстановится до уровня 3,8% в 2021 году, что отражает наши текущие допущения относительно значительного восстановления темпов роста мировой экономики и роста цен на нефть", - отмечается в материале.

Учитывая поддержку, которую государство окажет компаниям и финансовым институтам в текущей ситуации сверх уже предусмотренных в бюджете на эти цели средств в размере 0,3% ВВП, аналитики ожидают дефицита федерального бюджета на уровне 2,8% ВВП в 2020 году и 0,4% в 2021 году. Ранее агентство прогнозировало профицит бюджета РФ. По оценкам экспертов, бюджетная система вернется к сбалансированной позиции в 2022-2023 годах.

Также в агентстве добавляют, что ЦБ РФ имеет значительный опыт в поддержании финансовой стабильности страны в неблагоприятных условиях и регулятор располагает необходимыми средствами для снижения рисков финансовой нестабильности. Сделка по продаже Сбербанка оценивается аналитиками как нейтральный фактор для определения суверенного рейтинга страны.