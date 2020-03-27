{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" увеличила на 22% реализацию высокотехнологичных битумов в 2019 году

Ранее Дмитрий Орлов говорил, что рост продаж модифицированных битумов происходит из-за активного строительства трасс федерального значения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" увеличил на 22% реализацию полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и битумопроизводных - до 247 тыс. т. При этом общий объем продаж битумных материалов сохранился на уровне 2018 года, сообщает компания.

"Результаты 2019 года говорят о том, что рынок высоко оценивает наше предложение. В 2020 году мы продолжим уделять повышенное внимание работе в сегменте высокотехнологичной продукции как на российском, так и на международных рынках", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Компания сообщает, что в 2019 году рост произошел за счет поставок ПБВ для проектов по развитию дорожной инфраструктуры в России, в том числе для нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и строительства автодорог в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее Дмитрий Орлов в интервью ТАСС говорил, что рост продаж модифицированных битумов происходит из-за активного строительства трасс федерального значения. По его словам, модифицированный битум на 40% дороже обычного, но служит примерно в два раза дольше, выдерживая большие нагрузки.

По прогнозам компании, доля модифицированных битумов на рынке России стремительно растет и в 2019 году может достигнуть уже 7%. Он отмечал, что в Европе их доля составляет порядка 25%, а в России потенциал использования может составить от 10 до 14%.

Трасса М-11

Крупнейшим объектом, где были использованы высокотехнологичные битумы "Газпром нефти", стало строительство федеральной высокоскоростной трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. "Специально для этой автомагистрали в научно-исследовательском центре компании в Рязани были разработаны рецептуры вяжущих и асфальтобетонных смесей, адаптированные под климатические особенности и проектную транспортную нагрузку автодороги", - говорится в сообщении.

Для строительства трассы М-11 за три года "Газпром нефть" поставила 100 тыс. т базового битума, более 35 тыс. тонн модифицированных вяжущих и 70 тыс. м битумно-полимерной стыковочной ленты для строительства участков М-11.

Битумы компании также использовались для строительства транспортного коридора Bi-Oceanic Corridor в Латинской Америке. "Рецептура ПБВ для данной автомобильной трассы была разработана в 2019 году специалистами НИЦ с учетом высоких температур воздуха региона, тропической влажности и горного рельефа местности", - добавили в компании.

География поставок битума и битумопроизводных "Газпром нефти" сегодня охватывает все регионы России. Битумные материалы компании применяются в дорожном строительстве 57 стран мира.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга оценили убытки транспортной отрасли от пандемии в 500 млн рублей
За сутки метрополитен теряет примерно 1 млн пассажиров, сообщил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС