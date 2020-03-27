"Газпром нефть" увеличила на 22% реализацию высокотехнологичных битумов в 2019 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" увеличил на 22% реализацию полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и битумопроизводных - до 247 тыс. т. При этом общий объем продаж битумных материалов сохранился на уровне 2018 года, сообщает компания.

"Результаты 2019 года говорят о том, что рынок высоко оценивает наше предложение. В 2020 году мы продолжим уделять повышенное внимание работе в сегменте высокотехнологичной продукции как на российском, так и на международных рынках", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Компания сообщает, что в 2019 году рост произошел за счет поставок ПБВ для проектов по развитию дорожной инфраструктуры в России, в том числе для нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и строительства автодорог в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее Дмитрий Орлов в интервью ТАСС говорил, что рост продаж модифицированных битумов происходит из-за активного строительства трасс федерального значения. По его словам, модифицированный битум на 40% дороже обычного, но служит примерно в два раза дольше, выдерживая большие нагрузки.

По прогнозам компании, доля модифицированных битумов на рынке России стремительно растет и в 2019 году может достигнуть уже 7%. Он отмечал, что в Европе их доля составляет порядка 25%, а в России потенциал использования может составить от 10 до 14%.

Трасса М-11

Крупнейшим объектом, где были использованы высокотехнологичные битумы "Газпром нефти", стало строительство федеральной высокоскоростной трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. "Специально для этой автомагистрали в научно-исследовательском центре компании в Рязани были разработаны рецептуры вяжущих и асфальтобетонных смесей, адаптированные под климатические особенности и проектную транспортную нагрузку автодороги", - говорится в сообщении.

Для строительства трассы М-11 за три года "Газпром нефть" поставила 100 тыс. т базового битума, более 35 тыс. тонн модифицированных вяжущих и 70 тыс. м битумно-полимерной стыковочной ленты для строительства участков М-11.

Битумы компании также использовались для строительства транспортного коридора Bi-Oceanic Corridor в Латинской Америке. "Рецептура ПБВ для данной автомобильной трассы была разработана в 2019 году специалистами НИЦ с учетом высоких температур воздуха региона, тропической влажности и горного рельефа местности", - добавили в компании.

География поставок битума и битумопроизводных "Газпром нефти" сегодня охватывает все регионы России. Битумные материалы компании применяются в дорожном строительстве 57 стран мира.