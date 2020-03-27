Трамп призвал General Motors срочно открыть свои заводы для производства аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую автомобильную корпорацию General Motors, заявив о необходимости немедленно открыть неработающие заводы компании для производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter .

"Как и всегда с "этой" General Motors, такое впечатление, что никогда ничего не получается. Они сказали, что "очень быстро" предоставят нам 40 тыс. столь необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь же они говорят, что их будет только 6 тыс. и в конце апреля, и они хотят, чтобы мы очень много за это заплатили", - сказал он. Президент напомнил о возможности задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), который позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности.

"General Motors должны немедленно открыть свою закрытую по глупости фабрику Лордстаун в Огайо или любую другую фабрику и начать срочно делать аппараты искусственной вентиляции легких!" - заявил Трамп.

Он обратился также и к компании Ford, призвав и ее активизировать усилия в этом направлении. "Ford, быстро делайте аппараты искусственной вентиляции легких!" - написал американский лидер.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил в интервью телеканалу Fox News, что исполнительный директор концерна General Motors Мэри Барра предлагает использовать закрывшиеся из-за коронавируса заводы компании для создания необходимого медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. С аналогичным предложением также выступил представитель Ford. До этого руководители концернов General Motors, Ford и Fiat Chrysler заявили о приостановке производства на их заводах в Северной Америке из-за распространения нового коронавируса.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 86 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умер 1301 человек.