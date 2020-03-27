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Райффайзенбанк переносит на 6 апреля взимание комиссий за обслуживание юрлиц и ИП

Список таких операций включает: взимание комиссий за выдачу гарантий и выпуск аккредитивов, обслуживание обязательств по кредитам, обязательства по погашению дебиторами задолженности в сделках факторинга и оплата комиссий по факторингу и агентским договорам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Райффайзенбанк переносит запланированные с 30 марта по 5 апреля операции по взиманию комиссий за обслуживание клиентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на 6 апреля. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Райффайзенбанк учитывает интересы клиентов - юридических лиц и ИП, которые не будут работать во время длительных выходных. В связи с этим банк переносит на 6 апреля 2020 г. операции, дата погашения которых ранее приходилась на один из дней, объявленных выходными", - отмечается в сообщении банка.

Список таких операций включает: взимание комиссий за выдачу гарантий и выпуск аккредитивов, обслуживание обязательств по кредитам, обязательства по погашению дебиторами задолженности в сделках факторинга и оплата комиссий по факторингу и агентским договорам.

В банке добавили, что в период длинных выходных все продукты и услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут доступны в штатном режиме, это - расчетно-кассовое обслуживание, размещение депозитов, валютные платежи и валютный контроль, выдача и погашение кредитов, торговое финансирование, факторинг, брокерские услуги, депозитарное обслуживание и операции на рынках капитала.

Все сервисы и продукты банка будут также доступны в полном объеме и для физических лиц. Время работы сети отделений скорректировано и доступно на raif.ru, отметили там. Также в специальном разделе сайта доступны ответы на вопросы, связанные с последними изменениями в кредитных, накопительных и других продуктах банка.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, Райффайзенбанк рекомендует своим клиентам по возможности воздержаться от визитов в отделения и максимально использовать возможности дистанционных каналов обслуживания, в частности интернет-банк "Райффайзен-Онлайн".

Райффайзенбанк является дочерней структурой "Райффайзен Банк Интернациональ АГ", акции которого зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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