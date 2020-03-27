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Сбербанк рассмотрит обращение предпринимателей по налоговым каникулам

В пресс-службе банка отметили, что для него крайне важна помощь малому и среднему предпринимательству в этот непростой период

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сбербанк рассмотрит обращение московского отделения "Опоры России" о распространении кредитных каникул на те займы, обязательства по выплате которых уже наступили. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк обязательно рассмотрит письмо от руководства московского отделения "Опоры России". Хотели бы отметить, что Сбербанк запустил программу поддержки предпринимателей. Она предусматривает перенос платежей, подлежащих к уплате с момента запуска программы - 26 марта, - и в течение второго квартала 2020 года, на срок до 1 октября 2020 года. А для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии - на срок до окончания действия кредитного договора. Перенос платежей осуществляется в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для банка крайне важна помощь малому и среднему предпринимательству в этот непростой период.

"Поэтому даже в течение нерабочей недели с клиентами будут работать кредитные менеджеры, чтобы те, чей бизнес нуждается в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности", - добавили в пресс-службе.

Ранее московское отделение "Опоры России" пожаловалось главе Сбербанка Герману Грефу на то, что банк не дает отсрочек по кредитам, выплата платежей по которым уже наступила. Соответствующее письмо, подписанное вице-президентом бизнес-объединения и руководителем московского отделения Александром Жарковым, есть в распоряжении ТАСС.

Составитель письма указывает, что кредитные каникулы преследуют цель оказать содействие в переносе в том числе текущих платежей, обязательства по оплате которых уже наступили, поскольку предкризисная ситуация сложилась в феврале-марте текущего года. В связи с этим предприниматели просят распространить кредитные каникулы на те займы, срок оплаты по которым уже наступил.

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