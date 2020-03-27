Власти Подмосковья рассчитывают привлечь в ОЭЗ "Кашира" 15 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Московской области получило от Минэкономразвития РФ полномочия по управлению новой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кашира" и рассчитывает привлечь в нее более 15 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Ранее сообщалось, что порядка 10 инвесторов, занимающихся производством строительных материалов, пищевых продуктов, энергетического оборудования, заинтересованы в размещении своего бизнеса в ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье.

"В Кашире сосредоточены большие резервы по мощности, что позволит привлечь на территории ОЭЗ энергоемкие производства. Несколько потенциальных инвесторов сообщили о намерениях инвестировать в свои производства более 7 млрд рублей, а в целом мы ожидаем общий приток инвестиций более чем в 15 млрд рублей", - приводят в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Как отметила министр, в этом году управляющая компания "Кашира-Парк" уже объявила о привлечении очередного резидента - производителя сиропов и фруктово-ягодных наполнителей "Монэн Рус".

По данным властей, у инвесторов для развития своего бизнеса в новой ОЭЗ есть вся необходимая инфраструктура и свободные энергетические ресурсы общей мощностью 200 МВт. Проложен магистральный газопровод объемом около 29 тыс. куб. м/час, работают системы водоснабжения и водоотведения с возможностью увеличения под потребности резидентов.

В Московской области создано около 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино. Одной из целей строительства таких территорий является создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, развитие экспортной базы, приближение производства к потребителю. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения и льготного налогообложения, в котором нуждаются многие высокотехнологичные компании.