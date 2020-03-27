Кинотеатры после поручения правительства закрылись только в 38 регионах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Кинотеатры в 38 регионах закрылись после поручения правительства о приостановке их деятельности из-за распространения коронавируса, остальные субъекты РФ своевременно не отреагировали на это решение, об этом говорится в письме председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

Ранее на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом по поводу ситуации в ряде регионов страны в связи с распространением коронавируса.

"В 38 субъектах РФ высшие должностные лица и органы исполнительной власти своевременно отреагировали на поручение и приняли нормативные акты, приостанавливающие деятельность вышеперечисленных объектов. В остальных регионах кинотеатры и детские развлекательные зоны продолжают работу до настоящего времени, так как органы исполнительной власти затягивают принятие решения", - сказано в письме председателя Ассоциации, которое имеется в распоряжении ТАСС. Соответствующую статистику представители организации составили на основе данных официальных порталов регионов.

В Ассоциации подчеркнули, что мера по приостановке деятельности кинотеатров и развлекательных центров должна быть обязательной в период нерабочей недели, так как это поможет сохранить жизнь и здоровье граждан.

"Разный подход в принятии решений субъектами Российской Федерации по такому важному вопросу, как спасение жизни сограждан, недопустим. Просим вас срочно проверить работу высших должностных лиц регионов, не соблюдающих поручения, утвержденные оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", - заключили в письме.