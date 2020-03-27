Во Франции требуют ограничить работу коммерции после смерти работника магазина от COVID-19

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Французские профсоюзы выступают за серьезное ограничение ассортимента магазинов и прекращение доставки товаров, не входящих в категорию первой необходимости на фоне заражения коронавирусом и смерти сотрудников нескольких магазинов и курьерских служб. Соответствующие заявления были распространены в пятницу.

"Вчера вечером мы узнали о гибели 52-летней Аиши, которая работала в [супермаркете] Carrefour в Сен-Дени. Она умерла от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - говорится в послании Всеобщей конфедерации труда (CGT). - Мы тщетно указывали руководству и правительству на реальный риск заболевания среди сотрудников. В итоге сейчас, по нашим данным, в [коммерческом] секторе у более чем 550 человек подозревают наличие коронавируса и еще у 181 оно подтвердилось".

В профсоюзе призывают оставить открытыми в магазинах только полки с товарами первой необходимости, сократить время работы магазинов и не разрешать работать по воскресеньям. Всех работников магазинов, соответственно, призывают обеспечить средствами защиты.

Кроме того, ответственная за "временных работников" ячейка CGT сообщила о смерти сотрудника хаба курьерской службы Fedex в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, которая произошла во вторник. В профобъединении призвали "прекратить все миссии, не отвечающие основным потребностям населения". В компании Amazon профсоюз SUD также заявил о необходимости закрыть склады, поскольку большинство заказов, которые через них проходят, как правило связаны с доставкой компьютерных дисков, книг и прочих неприоритетных товаров. Данное заявление было сделано после того, как у принимавшего грузовики сотрудника склада в Бертиньи-сюр-Орж было выявлено заражение коронавирусом.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 29 155, умерших - 1 696. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. За соблюдением введенных мер следят более 100 тыс. сотрудников полиции.