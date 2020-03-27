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S&P изменило прогноз по рейтингу "Газпрома" на "негативный" со "стабильного"

Сам рейтинг в национальной валюте был подтвержден на уровне BBB
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© Игорь Кубединов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу "Газпрома" на "негативный" со "стабильного". Сам рейтинг в национальной валюте был подтвержден на уровне BBB, говорится в сообщении S&P.

В агентстве отметили, что пересмотр прогноза "Газпрома" на "негативный" был вызван снижением цен на нефть.

Кроме того, агентство пересмотрело на "негативный" прогнозы по рейтингам казахстанских "Казмунайгаз" и "Тенгизшевройл".

"Мы обновили наши предположения о цене на нефть марки Brent 19 марта 2020 года, и теперь мы ожидаем $30 за баррель на оставшуюся часть 2020 года, $50 за баррель в 2021 году и $55 за баррель после этого. Мы прогнозируем, что показатели покрытия основного долга большинства нефтегазовых компаний будут ниже наших рейтинговых рекомендаций, а денежные потоки в 2020 году будут слабее. Однако налоговые системы в России и Казахстане, наряду с девальвацией местных валют, должны частично компенсировать влияние низких цен на нефтяные компании в этих странах по сравнению с влиянием на их глобальных аналогов", - говорится в тексте сообщения.

По итогам 2019 года добыча "Газпрома" составила 500,1 млрд кубометров газа. Экспорт в дальнее зарубежье (включая Китай) достиг 199,3 млрд куб. м - это чуть меньше, чем в 2018 году, который стал рекордным (201,8 млрд куб. м). В то же время компания сохранила долю на европейском рынке в 35,6%.

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