Производство резиновых и пластмассовых изделий в КЧР за два месяца увеличилось на 41%

ЧЕРКЕССК, 27 марта. /ТАСС/. Производство резиновых и пластмассовых изделий за два месяца 2020 года увеличился более, чем на 40% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе обособленного подразделения Северо-Кавказстата по Карачаево-Черкесской Республике.

"На положительное значение индекса в обрабатывающих производствах наибольшее влияние оказали предприятия таких видов деятельности, как "производстве резиновых и пластмассовых изделий" (рост на 41,0%), "производство напитков" (на 30,1%), "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" (на 22,1%), "производство прочей неметаллической продукции" (на 16,0%), "производство одежды" (на 12,4%)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе больше, чем в прошлом году, произведено молока и молочной продукции и хлебобулочных изделий.

При этом отмечается, что за январь-февраль 2020 года в результате значительного сокращения производства продукции в "добыче полезных ископаемых" - на 29,7%, "обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха" - на 7,2%.