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В Ингушетии погасили в рассрочку долги за электричество на 11 млн рублей

Общая сумма долга республики за электроэнергию составляет 3,9 млрд рублей

МАГАС, 27 марта. /ТАСС/. Жители Ингушетии, где республиканский долг за потребленное электричество перед компанией "Россети Северный Кавказ" составляет почти 4 млрд рублей, смогли погасить в рассрочку долг на сумму в 11 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" всеми методами старается снизить остроту проблем, связанных с задолженностью потребителей, под каждый "типаж" неплательщика энергетики подбирают отдельный комплекс мероприятий. Всего к настоящему времени на счету энергокомпании 188 договоров о реструктуризации задолженности. Общая сумма соглашений - 23,2 млн рублей, из них уже погашено чуть меньше половины - 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, реструктуризация предлагается людям, оказавшимся в сложном финансовом положении.

"С особой щепетильностью стараемся подходить к работе с абонентами с доходом ниже среднего или столкнувшимися с определенными трудностями. Им предлагаем реструктуризацию задолженности, то есть внесение платы в рассрочку. В Ингушетии, где электросетевая инфраструктура во многом устарела морально и изношена физически, вопрос полных и своевременных расчетов с гарантирующим поставщиком давно приобрел стратегическое значение", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

Общая сумма долга Ингушетии за электроэнергию по состоянию на 31 января составила 3,9 млрд рублей, основная часть - 1,9 млрд рублей - приходится на население республики.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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