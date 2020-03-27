Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы снизились в пятницу по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 88,60 пункта (3,37%) и оказался на отметке 2 541,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 295,16 пункта (3,79%), до 7 502,38 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,01 (4,47%), до $21,59.

Во вторник, среду и четверг индексы по большей части росли. Как сказал журналистам агентства Associated Press аналитик канадской финансовой компании Oanda Крейг Ирлэм, неделя была удачной для рынков, но инвесторы полагают, что в течение предстоящих выходных ситуация будет неопределенной в свете распространения в США нового коронавируса. Как констатировал Ирлэм, "поступили данные, которые свидетельствуют о том, что в США теперь больше случаев [заражения коронавирусом], чем в Китае или в Италии, показатели ухудшаются с каждым днем".

"Все зависит от того, как мы возьмем под контроль ситуацию с вирусом", - приводит газета The Wall Street Journal слова руководителя инвестиционной компании Hennessy Funds Нила Хеннесси. По его мнению, рынок стабилизируется после того, как число новых зафиксированных случаев заражения в США достигнет пика и начнет снижаться.