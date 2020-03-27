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Распространение коронавируса нового типа
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Минфин довел до регионов средства для дооснащения медучреждений

Соответствующее поручение ранее было дано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин РФ довел до регионов средства для дооснащения медицинских учреждений, в которых могут разместить пациентов с коронавирусом . Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина РФ.

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"Минфин России выполнил поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина о направлении средств в регионы для дооснащения медицинских организаций, в которых при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в материалах.

Поручение определить источники финансирования и довести средства до регионов прозвучало в пятницу на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Минфин оперативно завершил эту работу, до конца дня деньги были направлены в регионы для создания или перепрофилирования необходимого количества коек", - отмечается в материалах на сайте Минфина.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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