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Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

В Госдуме отметили, что банки и раньше блокировали счета граждан в случае проведения сомнительных операций, но они не были обязаны об этом информировать клиентов, что могло ущемлять их права

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения. Данное обязательство возникает в связи с вступлением в силу изменений в статью 9 Федерального закона "О национальной платежной системе".

Как отмечает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, банки и раньше блокировали счета граждан в случае проведения так называемых сомнительных операций, но они не были обязаны об этом информировать клиентов, что могло ущемлять их права.

"Сейчас бывает такая ситуация, когда человек приходит что-то купить, и не может - у него заблокировали счета. Его не проинформировали об этом. Счета заблокировали в связи с проведением по его счету сомнительной операции. Чтобы таких ситуаций не было, мы как раз приняли закон, что банк должен проинформировать клиента о блокировке счета и ее причинах", - комментирует новеллу депутат.

Аксаков отметил, что когда банки начнут сразу информировать клиента о факте блокировки счета, гражданин сможет оперативно приступить к процедуре реабилитации, если считает, что его средства были заблокированы неоправданно.

В декабре 2019 года ЦБ РФ рекомендовал банкам оперативно информировать своих клиентов о блокировке по решению налогового органа, поскольку в ряде случаев клиенты не знают, по каким причинам по их счетам не проводятся операции. Тогда зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отмечал, что данные рекомендации будут способствовать конструктивному взаимодействию между банками и бизнесом, а также позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и предпринимателей.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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