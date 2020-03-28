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Открытие рынка земли на Украине планируют отсрочить до 1 июля 2021 года

Он будет стартовать с продажи только паев, которые принадлежат частным собственникам, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады внесут поправку в законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которая предусматривает отсрочку запуска рынка до 1 июля 2021 года. Об этом сообщила в пятницу заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Начало рынка земли откладывается до 1 июля следующего года. Он будет стартовать с продажи только паев, которые принадлежат частным собственникам. То есть, речь не будет идти, как минимум в первые два года действия рынка земли, про государственные и коммунальные земли", - рассказала она.

По словам депутата, также будет уменьшена максимальная концентрация земли для физических лиц на первые два года - до 100 га в один руки. Кравчук пояснила, что это позволит поэтапно внедрять земельный рынок и смотреть, как он будет работать.

Как сообщил в пятницу президент Владимир Зеленский, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (о невозврате национализированных банков бывшим владельцам - прим. ТАСС) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (€500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1 млрд). По его словам, в случае принятия этих двух законов уже через 15 дней Украина может получить до $2 млрд.

Предполагается, что Верховная рада рассмотрит эти вопросы в понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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