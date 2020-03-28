Telegram просит суд пояснить, касается ли покупателей вне США запрет на передачу токенов

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Адвокаты компании Telegram Group Inc. попросили федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк разъяснить, относится ли введенный им ранее временный запрет на передачу покупателям цифровых токенов Gram к клиентам вне США. Поданное защитой ходатайство поступило в пятницу в электронную базу суда.

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Во вторник судья Кевин Кастел, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram, удовлетворил ходатайство данного регулирующего органа. Кастел на неопределенный срок запретил компании передавать токены тем, кто приобрел их в 2018 году по итогам первичного размещения.

Адвокат Александер Драйливски, представляющий интересы Telegram, в пятницу попросил суд "представить пояснения относительно рамок запрета". Компания рассчитывает получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США".

Как констатируется в ходатайстве, вынесенные ранее в США судебные постановления говорят в пользу того, что запрет не может относиться к сделкам, совершенным вне страны и не с американскими гражданами.

"Не подлежит сомнению, что из $1,7 млрд, полученных Telegram, лишь $424,5 млн приходятся на соглашения о покупке с клиентами в США", - отметил Драйливски.

В феврале суд продлил на неопределенный срок запрет на продажу компанией цифровых токенов. Драйливски тогда обратил внимание судьи на то, что компания должна выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram, до 30 апреля.