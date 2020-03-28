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Распространение коронавируса нового типа

Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на $2 трлн

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме вели ведущие американские телеканалы.

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Ранее экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере $800 млрд.

"Разработанный в Сенате законопроект является первым шагом в восстановлении доверия к американской экономике и ее стабильности <...> Это доставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесу. Республиканцы и демократы объединились, отложили в сторону различия ради [интересов] Америки, - сказал глава Белого дома. - Этот исторический документ включает $300 млрд для выплат гражданам, чей доход составляет менее $99 тыс. в год, $3,4 тыс. на семью из четырех человек. Пособия по безработице - рабочие получат 100% зарплаты в течение четырех полных месяцев".

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Как отметил ранее Трамп, документ, в частности, устанавливает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

Как отметил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, таким образом совместно с предпринятыми Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, действиями в американскую экономику "вольют $6 трлн", что составляет около 30% ВВП.

Цифры

Пакет предусматривает выделение около $500 млрд в виде кредитов и помощи для крупных компаний при условии, что они не будут выкупать собственные акции и удержат большую часть сотрудников. Авиакомпании имеют право на получение субсидий в обмен на предоставление правительству участия в акционерном капитале. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

Вместе с тем говорится о финансировании, позволяющем властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600 до 31 июля. Пакет также включает $340 млрд в виде дополнительного финансирования мер властей штатов по борьбе с коронавирусом. Более $117 млрд будет выделено на больницы и оказание медицинских услуг ветеранам.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на $100 млрд. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение $8,3 млрд на сдерживание распространения пандемии. Белый дом и Конгресс уже приступили к обсуждению четвертой инициативы.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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