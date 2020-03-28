Трамп опроверг данные о намерении США приостановить взимание импортных пошлин

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг сведения о намерении американской администрации приостановить взимание таможенных пошлин с импортных товаров в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом.

"Со мной об этом даже не говорят! Просто очередные фейковые новости!" - заявил американский лидер, отвечая в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме на просьбу прокомментировать публикацию в газете The Wall Street Journal, в которой говорилось, что правительство США планирует приостановить на три месяца взимание пошлин с импортных товаров ввиду распространения нового коронавируса.

При этом Трамп напомнил, что, к примеру, очень крупные пошлины взимаются с товаров, поставляемых в США из Китая. "Все говорят: "Ой, вы приостановите взимание [этих] пошлин". Ответ - нет", - подчеркнул руководитель администрации США. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин в состоявшемся между ними в четверг телефонном разговоре даже не ставил вопрос о возможности приостановки взимания этих пошлин.

"Это фейковые новости. Передайте The Wall Street Journal", - добавил Трамп.