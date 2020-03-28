{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп опроверг данные о намерении США приостановить взимание импортных пошлин

Американский лидер назвал публикацию об этом "фейковыми новостями"

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг сведения о намерении американской администрации приостановить взимание таможенных пошлин с импортных товаров в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом.

"Со мной об этом даже не говорят! Просто очередные фейковые новости!" - заявил американский лидер, отвечая в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме на просьбу прокомментировать публикацию в газете The Wall Street Journal, в которой говорилось, что правительство США планирует приостановить на три месяца взимание пошлин с импортных товаров ввиду распространения нового коронавируса.

При этом Трамп напомнил, что, к примеру, очень крупные пошлины взимаются с товаров, поставляемых в США из Китая. "Все говорят: "Ой, вы приостановите взимание [этих] пошлин". Ответ - нет", - подчеркнул руководитель администрации США. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин в состоявшемся между ними в четверг телефонном разговоре даже не ставил вопрос о возможности приостановки взимания этих пошлин.

"Это фейковые новости. Передайте The Wall Street Journal", - добавил Трамп.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Количество обращений о реструктуризации микрозаймов выросло на треть
МФО пока не фиксируют роста просроченной задолженности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС