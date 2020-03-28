СМИ: в Японии освободят от налогов компании, чей бизнес пострадал из-за коронавируса

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено на год освободить от уплаты налогов и страховых взносов компании, чей бизнес пострадал из-за коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei.

Меры охватят ряд сборов, включая корпоративный налог, налог с продаж, налог на прибыль. Страховые премии по договорам пенсионного и медицинского страхования также попадут под действие новой системы. При этом самим компаниям не надо будет предоставлять какие-либо документы, подтверждающие, что они попали в сложную ситуацию именно из-за пандемии. Правительство будет исходить из того, насколько снизились доходы той или иной фирмы в процентном соотношении в феврале и марте 2020 года.

Законопроект по новым налоговым льготам будет направлен на обсуждение в парламент в ближайшее время после того, как правящая партия согласует его детали.