Пелоси обещала проконтролировать расходование $2 трлн на стимулирование экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Нижняя палата Конгресса США сформирует рабочую группу для тщательного контроля за целевым расходованием более $2 трлн, выделенных на преодоление последствий распространения коронавируса в рамках закона о стимулирующих экономику мерах, подписанного в пятницу президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила в эфире телеканала MSNBC спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).

"Конгресс воспользуется своими прерогативами надзора, и Палата представителей назначит группу для того, чтобы мы в режиме реального времени знали, на что расходуются выделенные средства", - приводит агентство Reuters слова Пелоси.

Ранее экономический пакет был одобрен обеими палатами Конгресса. Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере $800 млрд.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по данному показателю, зафиксировали более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 693 человека, поправились 870 инфицированных.