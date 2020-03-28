Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.

"Кстати, с 1 апреля начнет действовать... Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете. Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов", - сказал Кириенко во время онлайн-трансляции запуска проекта для школьников "Большая перемена".

По его словам, доступ к этому набору сервисов "будет не только для школьников, это и для родителей, и для бабушек и дедушек, потому что там [будут размещены] и советские фильмы, и музыка самая разная".

Кириенко также поблагодарил тех, кто работает над вопросом обеспечения бесплатного доступа в интернет, а также тех, кто предоставляет бесплатный доступ к своим онлайн-ресурсам.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Согласно этому поручению, Минкомсвязь и другие ответственные ведомства должны подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе создать список социально значимых интернет-ресурсов, для которых будет отключена тарификация.