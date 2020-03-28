В КЧР из-за ситуации с коронавирусом разработают план для поддержки предпринимателей

ЧЕРКЕССК, 28 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии разработают план для поддержки малого и среднего бизнеса, на который может повлиять ситуация с пандемией коронавируса нового типа. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Правительство Карачаево-Черкесской Республики в ближайшее время примет на региональном уровне те меры поддержки, которые мы окажем малому среднему бизнесу", - сказал Темрезов с своем обращении к жителям Карачаево-Черкесии.

Он отметил, что в регионе нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Под наблюдением находятся 11 человек, первичный анализ на наличие коронавируса у них отрицательный. Также в режиме самоизоляции пребывают 347 человек.