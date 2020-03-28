{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В КЧР из-за ситуации с коронавирусом разработают план для поддержки предпринимателей

В само регионе пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа

ЧЕРКЕССК, 28 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии разработают план для поддержки малого и среднего бизнеса, на который может повлиять ситуация с пандемией коронавируса нового типа. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Правительство Карачаево-Черкесской Республики в ближайшее время примет на региональном уровне те меры поддержки, которые мы окажем малому среднему бизнесу", - сказал Темрезов с своем обращении к жителям Карачаево-Черкесии.

Он отметил, что в регионе нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Под наблюдением находятся 11 человек, первичный анализ на наличие коронавируса у них отрицательный. Также в режиме самоизоляции пребывают 347 человек.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Он состоит из 23 пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС