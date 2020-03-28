"Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

В результате исполнения соглашения и реализации активов "Роснефть" получит на баланс одного из своих дочерних, принадлежащих на 100% обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.

Реакция правительства

В пресс-службе кабмина ТАСС сообщили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации. "Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО "НК "Роснефть" активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции "Роснефти" в Венесуэле, а также связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы, пояснила компания.

Основным акционером "Роснефти" (50% плюс одна акция) является государство через "Роснефтегаз".

О деятельности в Венесуэле и санкциях

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

12 марта Соединенные Штаты объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.