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"Роснефть" ожидает снятия американских санкций со своих дочерних компаний

В компании сообщили, что решили продать все свои активы в Венесуэле, исходя из интересов своих акционеров

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Компания "Роснефть" приняла решение о продаже всех своих активов в Венесуэле, исходя из интересов своих акционеров, сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. По его словам, нефтепроизводитель рассчитывает, что санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти" будут сняты.

"Мы приняли решение, исходя из защиты интересов наших акционеров, как публичная международная компания. И мы действительно в праве ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли компания снятия санкций со своих дочерних компаний после продажи активов в Венесуэле.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

"Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

В пресс-службе кабмина ТАСС сообщили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации. "Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО "НК "Роснефть" активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), британская ВР с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,93%).

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