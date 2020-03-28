Минкомсвязь допускает возможность компенсации операторам затрат на "Доступный интернет"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ допускает возможность возмещения затрат операторам связи на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, в том числе в рамках отдельного закона. Об этом говорится в комментарии ведомства поступившего предложения к законопроекту о "Доступном интернете".

В пятницу Минкомсвязь разместила в открытом доступе законопроект, согласно которому, бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов в рамках проекта "Доступный интернет" смогут получить граждане РФ, зарегистрированные в "Единой системе идентификации и аутентификации" (ЕСИА). При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней. Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев говорил, что ведомство выступает против компенсации затрат на "Доступный интернет" операторам связи.

В одном из поступивших предложений к законопроекту указано, что, согласно нынешнему законодательству, услуга предоставления доступа в интернет должна оказываться на возмездной основе. Когда же услуга предоставляется на безвозмездной основе, предполагается механизм компенсации затрат оператору связи.

"Вопрос возмещения затрат может быть урегулирован как посредством закона "О связи", так и на подзаконном уровне", - допустили в Минкомсвязи, комментируя поступившее предложение о рассмотрении вариантов компенсации.

Согласно законопроекту Минкомсвязи, качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым вне зависимости от баланса на счету абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. Кроме того, проектом подразумевается, что доступ сайтам, приложениям и другому программному обеспечению в рамках "Доступного интернета" должен обеспечиваться как со смартфона, так и с компьютера и планшета.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Согласно этому поручению, Минкомсвязь и другие ответственные ведомства должны подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе создать список социально значимых интернет-ресурсов, для которых будет отключена тарификация.