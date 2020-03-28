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США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний "Роснефти"

В Госдепартаменте при этом отметили, что изучат способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Власти США не будут заранее информировать о своих дальнейших действиях в отношении дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле. Об этом заявили в субботу ТАСС в пресс-службе Госдепартамента США.

"Мы заранее не анонсируем действия, которые мы предпринимаем в связи с санкциями, но мы будем изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с дочерних компаний "Роснефти" и угрозе того, что рестрикции могут быть введены в отношении принадлежащей правительству Российской Федерации компании, купившей эти доли.

"Мы на постоянной основе изучаем соответствующую активность и целесообразность будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле", - отметили в Госдепартаменте.

Ранее в субботу российская компания объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже связанных с этим активов. "Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В пресс-службе кабмина ТАСС подтвердили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания приняла это решение, исходя из интересов своих акционеров. "Роснефть" в связи с этим ожидает снятия санкций США со своих дочерних компаний.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.

Теги
ВенесуэлаРоссия
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