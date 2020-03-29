На Ставрополье начнут выращивать средиземноморских улиток

ПЯТИГОРСК, 29 марта. /ТАСС/. Первая на Ставрополье ферма по промышленному выращиванию улиток начнет разводить средиземноморских моллюсков. В регион планируют доставить около 3 тонн улиток из Ливана, сообщил ТАСС руководитель фермерского хозяйства "Снейл гарден" ("Сад улиток") Артем Храмов.

"Ждем поставку в течение месяца из Ливана, пока идет подготовка к сезону. Планируется, что поступят 3 тонны средиземноморских улиток Helix Aspersa Miller", - сказал он.

Ранее на предприятии выращивали местных виноградных улиток. Общая площадь теплиц с загонами для разведения моллюсков в 2020 году удвоится и достигнет 1 тыс. кв. метров. На 500 кв. м. будут размещены местные улитки, в отдельной теплице такой же площадью планируется выращивать улиток из Ливана.

"В конце года планируется выйти на производство порядка 30 тонн улиток, это будет зависеть от того, какое количество улиток мы сохраним для маточного стада. <...> Идет проработка меню, появилась икра улитки, также есть три вида эскарго, паштеты, филе улитки, гедза - это паназиатская кухня", - пояснил Храмов.

Хозяйство "Снейл гарден" является единственным в Ставропольском крае предприятием, занимающимся промышленным производством улиток. На предприятии созданы теплицы для выращивания улиток, производится готовая продукция. Совместно с учеными изучаются свойства муцина - вещества в слизи улиток, которое используется в косметологии.