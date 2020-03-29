Путин поручил осуществлять выплаты малоимущим семьям на детей от трех до семи лет с 1 июня

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 июня 2020 года. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам обращения главы государства в связи с распространением коронавируса на территории страны.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 года) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно", - говорится в тексте документа.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов власти.

Ранее Мишустин заявил, что правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, почти 105 млрд руб. из федерального бюджета. По его словам, выплаты должны были начаться в июле, но их предоставят на месяц раньше.

Президент России Владимир Путин ранее поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Кроме того, Путин поручил органам исполнительной власти субъектов РФ ускорить передачу налоговым органам информации, необходимой для начала осуществления этих ежемесячных выплат. Этот процесс должен быть завершен к 10 мая 2020 года.