Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан к 20 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 20 апреля подготовить поправки в законодательство о кредитных каникулах граждан. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам обращения главы государства в связи с распространением коронавируса на территории страны.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа", - говорится в перечне поручений.

При этом критерием для предоставления таких кредитных каникул должно стать снижение дохода заявителя за месяц, предшествующий дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году на 30% и более. В поправках также должен быть прописан запрет для кредиторов на применение в период таких каникул штрафов за просрочку платежей и взыскание заложенного имущества.

Аналогичные послабления должны быть прописаны и для компаний малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Перечень этих отраслей определяет правительство. Такие компании будут иметь право на перенос графика платежей по кредитному договору на срок, указанный в обращении заемщика.

Кроме того, глава государства поручил к 15 апреля утвердить план действий по обеспечению динамики кредитования реального сектора экономики. "Правительству разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам для таких предприятий, а также предоставление государственных гарантий", - говорится в перечне поручений.