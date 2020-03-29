Кабмин утвердил новый состав комиссии по импортозамещению

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый состав правительственной комиссии по импортозамещению, ее председателем назначен вице-премьер Юрий Борисов вместо возглавлявшего ее ранее Дмитрия Медведева. Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, распоряжение о составе комиссии было подписано 27 марта.

В новый состав комиссии вошли: глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (в качестве зампредседателя), министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин (по согласованию), замминистра цифрового развития Максим Паршин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, замглавы Минтранса Алексей Семенов, министр финансов Антон Силуанов, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров и глава Минстроя Владимир Якушев.

Таким образом, Дмитрий Медведев, Дмитрий Козак, Андрей Белоусов, Алексей Гордеев, Евгений Дитрих, Константин Носков и Вероника Скворцова не вошли в комиссию, а ее состав сократился с 15 до 12 человек.

Правительственная комиссия по импортозамещению была образована в августе 2015 г. Она образована для обеспечения согласованных действий органов федеральной и региональной исполнительной власти с органами местного самоуправления и организациями в целях реализации государственной политики в сфере импортозамещения. Правительственная комиссия по импортозамещению должна обеспечивать снижение зависимости отраслей промышленности РФ от импорта, а также выводить российские товары на внешние рынки и обеспечивать их международную конкурентоспособность.