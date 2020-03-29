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Правительство с апреля начнет выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет

Речь идет о семьях, которые имеют право на материнский капитал

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет семьям, которые имеют право на материнский капитал. Соответствующее поручение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

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"Осуществление начиная с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", - говорится в документе.

Ранее Путин в своем телеобращении заявил, что в ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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