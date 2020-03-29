Роструд разъяснил порядок перехода на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Работник, выбравший электронную трудовую книжку, не сможет после "передумать" и вернуть бумажный вариант. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на замруководителя Роструда Ивана Шкловца.

"Такой возможности для работника закон не предоставляет. Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР. В связи с этом целесообразно об этом предупреждать работников заранее", - сказал он. Однако, по словам Шкловца, обратная ситуация возможна: работник может выбрать сначала бумажную, а через год-два от нее отказаться.

"Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки может впоследствии подать заявление об отказе ведения трудовой книжки в любое время - в 2021, 2022 и последующих годах", - пояснил он.

Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января 2020 года. Работодатели ежемесячно должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудника. Также работодатели до конца июня 2020 года должны проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.