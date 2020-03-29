{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Россельхознадзор на следующей неделе будет работать в штатном режиме

При этом все сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности удаленно, переведены на такой формат работы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор на следующей неделе будет работать в штатном режиме, часть сотрудников переведена на удаленный вариант работы. Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Будем работать в штатном режиме", - сказал он. При этом добавил, что все сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности удаленно, переведены на такой формат работы.

Согласно документам на сайте Россельхознадзора, глава ведомства Сергей Данкверт поручил руководителям территориальных управлений и подведомственных организаций обеспечить непрерывную деятельность, связанную с производственными процессами и выполнением неотложных работ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля. Также приказано обеспечить выполнение работниками неотложных мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции при работе в нерабочие дни и предоставлять в оперативный штаб Россельхознадзора по предупреждению распространения коронавируса информацию о работниках с заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией, или иных экстренных случаях.

Ранее президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Премьер Украины предложил урезать зарплаты чиновникам на время борьбы с коронавирусом
По словам Дениса Шмыгаля, исключение могут сделать только для работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом и в сфере нацбезопасности и обороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС