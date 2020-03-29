МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор на следующей неделе будет работать в штатном режиме, часть сотрудников переведена на удаленный вариант работы. Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

"Будем работать в штатном режиме", - сказал он. При этом добавил, что все сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности удаленно, переведены на такой формат работы.

Согласно документам на сайте Россельхознадзора, глава ведомства Сергей Данкверт поручил руководителям территориальных управлений и подведомственных организаций обеспечить непрерывную деятельность, связанную с производственными процессами и выполнением неотложных работ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля. Также приказано обеспечить выполнение работниками неотложных мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции при работе в нерабочие дни и предоставлять в оперативный штаб Россельхознадзора по предупреждению распространения коронавируса информацию о работниках с заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией, или иных экстренных случаях.

Ранее президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.