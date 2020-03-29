РЖД отменили поезд Москва - Сухум в связи с закрытием границ России

Отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. Поезд № 305 Москва - Сухум, который отправился из Москвы 28 марта, проследует только до станции Адлер. В обратный рейс поезд № 306 отправится со станции Адлер 31 марта в 01:06 в соответствии со своим обычным расписанием.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда в течение полугода пассажиры могут сдать их в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

О закрытии границ

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях предупреждения проникновения на территорию РФ коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Ограничение не распространяется на граждан России, которые являются дипломатическими работниками, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений России, официальных представительств РФ при международных организациях, должностными лицами постоянного комитета Союзного государства, а также на членов их семей. Кроме того, положение не будет применяться в отношении российских граждан, которые являются водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также в отношении граждан РФ, выезжающих за территорию России в связи со смертью близкого родственника, граждан РФ, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих в регион железнодорожным пассажирским транспортом транзитом, в отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и иных лиц.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. При этом, как сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации, запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.