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Распространение коронавируса нового типа

Комитет Думы одобрил создание комиссии по утверждению трат бюджета на борьбу с пандемией

Планируется, что Госдума рассмотрит документ 31 марта

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Документ был предложен главой комитета Андреем Макаровым.

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Комитет принял решение опросным путем. Планируется, что Госдума рассмотрит документ 31 марта. Рекомендованная к принятию во втором чтении поправка предусматривает создание комиссии Федерального Собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Минфин будет представлять для рассмотрения в комиссию Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь - от Совета Федерации. Комиссия не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.

Соответственно, поправки в бюджет не нужно будет утверждать на заседании парламента. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Также приостанавливается ряд положений Бюджетного кодекса в части распределения между субъектами РФ бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субвенций и субсидий бюджетам субъектов РФ.

Принятый в первом чтении 19 марта законопроект вводит дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по решениям правительства РФ - речь идет о перераспределении средств на борьбу с коронавирусом. Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.

Законопроект не потребует дополнительных бюджетных расходов, поскольку его положения носят обеспечительный характер и направлены на создание надлежащих условий для финансового обеспечения мероприятий экстренного характера в пределах утвержденных параметров бюджетов бюджетной системы РФ, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Правительство РФ поддержало законопроект. "Данные изменения будут способствовать своевременному финансовому обеспечению мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также своевременному оказанию государственной гарантийной поддержки", - говорится в отзыве правительства.

Теги
РоссияМакаров, Андрей МихайловичРаспространение коронавируса нового типа
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