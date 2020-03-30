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Распространение коронавируса нового типа

Nikkei: японские фирмы остановили половину своих предприятий в США и ЕС из-за пандемии

В то же время, по данным издания, в Китае возобновили деятельность до 80% предприятий японских компаний

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Ведущие японские промышленные компании частично или полностью остановили работу примерно половины своих предприятий в США и странах Евросоюза из-за различных ограничений и падения спроса в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei, которая опросила руководство 100 крупнейших корпораций, имеющих заводы за рубежом.

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По этим данным, японские компании полностью или частично остановили сейчас 49% своих производственных мощностей в США и 58% - в странах ЕС. Honda Motor, например, прекратила работу на 18 своих объектах в Северной Америке. Toyota Motor остановила 18 предприятий в 14 странах Северной Америки и Европы.

В то же время, как установили эксперты Nikkei, в Китае возобновили деятельность до 80% предприятий японских компаний. Однако во многих случаях их работа восстановлена пока не в полном объеме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, умерли почти 30 тыс. заболевших.

Теги
ЯпонияСШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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