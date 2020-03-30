Цена нефти WTI опускалась ниже $20 впервые с 2002 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составляла $19,48 за баррель (минус 8,5%). На 03:03 мск стоимость барреля WTI равнялась $20,4 (минус 5,5%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на открытии торгов на бирже ICE падала на 7,92% - до $23,01 за баррель. На 03:03 мск баррель Brent терял 6,1%, его стоимость составляла $23,5.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте в мире числа заразившихся коронавирусом.