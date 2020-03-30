Инвестиции в инфраструктуру аэропортов на севере Красноярского края составят 2 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края составит 2 млрд рублей. Эти средства планируется вложить в 2020-2023 годах, сообщил ТАСС министр транспорта края Константин Димитров.

Авиация является единственным круглогодичным средством доставки грузов и людей в районах Крайнего Севера в Красноярском крае.

"В аэропортах Байкит, Ванавара, Диксон, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Туруханск, Хатанга, которые являются филиалами ФКП "Аэропорты Красноярья", требуется ремонт периметрового ограждения, а также приобретение, монтаж блок-модулей и капитальный ремонт зданий. Для этого требуется порядка двух миллиардов рублей", - сказал Димитров.

По его словам, часть работ запланирована на 2020 год в рамках утвержденной Федеральным агентством воздушного транспорта программы деятельности казенного предприятия. "Дальнейшая модернизация наземной инфраструктуры будет реализована в последующем периоде 2021-2023 гг.", - отметил Димитров.

В 2012 году было создано ФКП "Аэропорты Красноярья", в которое были переданы аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски. Позднее в его состав были переданы аэропорты Байкита, Ванавары, Диксона, Енисейска, Туры и Хатанги.