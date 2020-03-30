Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения основных индексов

ШАНХАЙ, 30 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на биржах материкового Китая открылась падением основных индексов на фоне продолжающихся опасений инвесторов относительно воздействия распространения нового коронавируса на экономику. Соответствующая негативная динамика зафиксирована в понедельник на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 1,17%, до отметки 2 739,72 пункта. В минусе торгуются все основные "голубые фишки". Наибольший спад отмечен по сводным индексам информационных и телекоммуникационных компаний.

Снижением котировок начались торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,55%, до 9 953,04 пункта.

На прошлой неделе на биржах Шанхая и Шэньчжэня наблюдались сильные колебания индексов под воздействием ситуации вокруг пандемии коронавируса. Кратковременная позитивная динамика была зафиксирована лишь после экстренного саммита "двадцатки", на котором лидеры объявили о готовности задействовать более 5 трлн долларов в целях преодоления финансовых последствий пандемии для мировой экономики, а также о необходимости координации действий в интересах поддержания свободной, предсказуемой и стабильной международной торговли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 630 тыс. человек, зафиксировано почти 33 тыс. летальных исходов.