{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения основных индексов

Индекс "Шанхай композит" снизился на 1,17%, "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,55%

ШАНХАЙ, 30 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на биржах материкового Китая открылась падением основных индексов на фоне продолжающихся опасений инвесторов относительно воздействия распространения нового коронавируса на экономику. Соответствующая негативная динамика зафиксирована в понедельник на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 1,17%, до отметки 2 739,72 пункта. В минусе торгуются все основные "голубые фишки". Наибольший спад отмечен по сводным индексам информационных и телекоммуникационных компаний.

Снижением котировок начались торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,55%, до 9 953,04 пункта.

На прошлой неделе на биржах Шанхая и Шэньчжэня наблюдались сильные колебания индексов под воздействием ситуации вокруг пандемии коронавируса. Кратковременная позитивная динамика была зафиксирована лишь после экстренного саммита "двадцатки", на котором лидеры объявили о готовности задействовать более 5 трлн долларов в целях преодоления финансовых последствий пандемии для мировой экономики, а также о необходимости координации действий в интересах поддержания свободной, предсказуемой и стабильной международной торговли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 630 тыс. человек, зафиксировано почти 33 тыс. летальных исходов.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Инвесторы в ближайшие 8 лет построят в Приморье свинокомплексы, теплицы и пищевой завод
Планируется, что реализация сельскохозяйственных проектов позволит на 70% обеспечить жителей края яйцами, на 63% - молоком, на 45% - мясом птицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС