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"Транснефть" предложила изменить методику расчета тарифа на транспортировку нефти

В компании считают, что необходимо взять за основу динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии, а не индекс потребительских цен

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания "Транснефть" предложила правительству России внести изменения в методику расчета тарифа на транспортировку нефти, взяв за основу динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии, а не индекс потребительских цен (ИПЦ). Об этом заявил первый вице-президент "Транснефти" Михаил Гришанин в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Сейчас тариф компании рассчитывается на основе индекса потребительских цен. Но та продукция, которую закупает "Транснефть", не продается в продовольственном магазине. При расчете какой-то части наших затрат, например расходов на персонал, мы можем применить данные потребительской инфляции. Но к другим статьям расходов, я считаю, нужно применять другие данные официальной статистики, которые также публикует Минэкономразвития: это изменение стоимости электроэнергии, которая является для нас вторым по величине элементом затрат после расходов на персонал, а также индексы цен в промышленности и в строительстве", - отметил Гришанин.

Он добавил, что "Транснефть" предлагает начиная с 2020 года на следующий пятилетний период планирования использовать не ИПЦ, а композитный индекс из четырех составляющих, и уже к этому композитному индексу применять коэффициент 0,95 в рамках принципа "инфляция минус" (тарифы "Транснефти" в 2018-2020 годах должны индексироваться с коэффициентом 0,9-1 к инфляции). По словам Гришанина, изменение расчета приведет к росту тарифа, который повысится меньше чем на 1%. Он также отметил, что предложения уже внесены в правительство, и на данный момент находятся на стадии обсуждения. "Министерства присылают дополнительные вопросы. Пока общей реакции на них компания не получила", - пояснил Гришанин.

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