Торговая неделя на бирже Гонконга началась с падения индекса Hang Seng

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась снижением котировок на фоне разрастания пандемии коронавируса в США и Европе. Индекс Hang Seng сократился на 463 пункта (1,97%) - до значения 23 020, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательной динамикой охвачены 45 из 50 ведущих "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Наибольшие убытки несут держатели активов, связанных с нефтью, авиаперевозками и игорным бизнесом. На 6% подешевели акции оператора казино в Макао Sands China - до 27,7 гонконгского доллара за бумагу. На 5,7% ухудшил позиции авиагигант Air China - до 4,84 гонконгского доллара за единицу.

"Пандемия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 разрастается. Американский рынок вновь резко упал. Мы ожидаем, что сегодняшние торги будут проходить в условиях спада котировок", - отметил гонконгский финансовый аналитик Френсис Лунь.

"Мы имеем дело с пандемическим экономическим кризисом, который на данном этапе медицина не способна остановить. Это является пугающим явлением, которое, как нам казалось, существовало только в страшных рассказах Стивена Кинга. Весь мир оказался на грани изоляции. Будет рост безработицы", - считает эксперт компании AXI Trader Стефен Иннес.

В отрицательной зоне также открылись торги на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Сингапура и Филиппин.